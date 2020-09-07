الرئيسية | محليات مصدر طبي يكشف عن تفاصيل حالة الطالب الشخانبة

وطنا اليوم-عمان:قال مصدر طبي في مستشفى البشير إن الطالب أحمد الشخانبة في قسم في العنايه الحثيثه في قسم الحروق وحالته العامة "حرجة".

وقال المصدر إن الشخانبة الذي أحرق نفسه يوم الاثنين، داخل حرم جامعة الإسراء في العناية الحثيثة وعلى أجهزة التنفس الاصطناعي، ونسبة الحروق في جسده وصلت 40%.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد الاثنين لمديرية شرطة البادية الوسطى حول اسعاف طالب من داخل احدى الجامعات الخاصة بعد ان اقدم على اشعال النار بنفسه داخل الجامعة وما زال قيد العلاج الان .

واضاف الناطق الاعلامي انه فور ورود البلاغ فتح تحقيق في الحادثة وجرى استدعاء رئيس الجامعة وكل من تواجد اثناء وقوعها للاستماع لشهاداتهم واقوالهم والوقوف على كافة ملابسات الحادثة واحالة كافة الاوراق التحقيقية للجهات القضائية المختصة.

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