الرئيسية | محليات الأردن يُحدّث قائمة الدول الخضراء والصفراء والحمراء

وطنا اليوم-عمان:حدثّت الحكومة، الثلاثاء، تصنيف الدول التي سيستقبل منها الأردن مسافرين تبعا لوضعها الوبائي، بعد إعلان المملكة عن استئناف الرحلات الجوية المنتظمة في 8 أيلول/سبتمبر الحالي.

وصنف الأردن الدول إلى خضراء، وصفراء، وحمراء؛ تبعا للخطورة الوبائية داخلها، إذ إن الدول الخضراء الأقل خطرا، أما الحمراء فهي الأشد خطورة.

والدول الخضراء، وفق تحديث الذي تاريخه 15 أيلول/ سبتمبر الحالي هي: الجزائر، النمسا، كندا، قبرص، الدانمارك، ألمانيا، اليونان، هونغ كونغ، هنغاريا، إيطاليا، لتوانيا، ماليزيا، بولونيا، تايلند، تونس، وتركيا.

أما الدول الصفراء فهي: مصر، مالطا، المغرب، هولندا، المملكة العربية السعودية، السودان، سويسرا، سوريا، الإمارات العربية، المملكة المتحدة، واليمن.

الدول الحمراء هي: البحرين، بلجيكا، الجمهورية التشيكية، فرنسا، العراق، الكويت، لبنان، ليبيا، عُمان، قطر، رومانيا، روسيا، اسبانيا، الولايات المتحدة الأميركية، أوكرانيا، وإسرائيل.

وزير النقل خالد سيف قال في تصريح سابق، إن عملية تسيير الرحلات الجوية المنتظمة من الأردن وإليه لن تتم إلا بموافقة تلك الدول التي صنفها الأردن ضمن ثلاثة مستويات، مشيرا إلى وجود دول مطاراتها مغلقة حتى الآن، ودول قد لا ترغب باستقبال رعايا من دول أخرى.

وأضاف حينها، إن "السفر لن يعود كما كان في السابق. إجراءات السفر متغيرة، وظروف السفر متغيرة. واضح أن حركة الطيران الطبيعية لن تعود إلا بعد سنوات؛ لذلك لا بد أن نتقبل أننا نعيش في ظروف تتبعها إجراءات استثنائية".

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