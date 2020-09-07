الرئيسية | محليات بالاسماء .. تنقلات في الضمان الاجتماعي

وطنا اليوم-عمان:أجريت اليوم تنقلات في الضمان الاجتماعي، شملت:

موسى الصبيحي مديراً لفرع شمال عمان

أحمد البدارين مديراً للمركز الإعلامي

ناصر حجرات مستشار تأمينات اجتماعية في غرب عمان

على الختالين مدير العلاقات العامة

رائد العلاوين مدير مديرية الرقابة الإدارية

طارق الحمود مدير الموارد البشرية

علي البلاونة مدير إدارة دعم القرار

بدر العسوفي مستشار مكتب المدير العام

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