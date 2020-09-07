 وطنا نيوز -لا توجه لدى الحكومة نيه لفرض حظر التجول
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لا توجه لدى الحكومة نيه لفرض حظر التجول
التاريخ : 12-09-2020 01:19:08 المشاهدات: 1030

وطنا اليوم - بعد ان تداول مواطنيين على مواقع التواصل احتمالات بإعلان حظر شامل، استبعد مصدر حكومي مسؤول، اليوم السبت، وجود أي توجه لدى الحكومة بفرض حظر تجول شامل مرة أخرى.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن كلفة الحظر الشامل الاقتصادية على الدولة مرتفعة جدا ولذلك لا تفكر الحكومة بالعودة الى فرضه مجددا.

يشار إلى أن الحكومة الغت فرض حظر التجول الشامل يوم أمس الجمعة بعد تطبيقه في ايام الجمعة لاسبوعين متتاليين بمحافظتي عمان والزرقاء، على اثر تسجيل اعداد كبيرة من اصابات كورونا.


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