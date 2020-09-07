العبادي : عودتنا هذه الحكومة على الشعارات البراقة

وطنا اليوم - قال نائب رئيس الوزراء الاسبق الدكتور ممدوح العبادي بان طرح الحكومة للتجنيد الاجباري بهذه الطريقة، واصفا الجندية بانها تنمية قدرات وانتماء للوطن وتعليم الضبط والربط وتعزيز الشخصية، وهذا هو الاصل والباقي تفاصيل.

واضاف ان الخدمة العسكرية والجندية لا تختصر براتب 90 دينار، وتستطيع الحكومة ارسال الشباب لمراكز التدريب المهني اذا رغبت بتدريبهم وصرف هذا المبلغ لهم

كما انتقد ايضا تدخل وزارة العمل بهذا الملف، مشيرا الى أن هذا من اختصاص القوات المسلحة الاردنية، ولا يجوز تدخل اي جهة اخرى به.

وختم عودتنا هذه الحكومة على الشعارات البراقة منذ مجيئها وبدأتها بالعقد للاجتماعي ثم مشروع النهضة وتلاها خدمة وطن والان خدمة العلم، واعتقد انها تحاول تلميع نفسها قبل رحيلها الذي يعد بالأيام .