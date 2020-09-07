أهالي المنشية في الكرك يشكون انقطاع المياه

وطنا اليوم - ناشد اهالي المنشية في محافظه الكرك،اليوم السبت عبر وطنا اليوم وزارة المياه، في حل مشكلة انقطاع المياه في المنطقة.

واكد سكان المنطقه انه تم التواصل لعدة مرات وتقديم الشكاوى للجهات المعنية لكن دون جدوى، كما انهم لا يقدرون على شراء "تنكات" المياه بشكل دائم .

وبين انهم يعانون من انقطاع مستمر للمياه منذ اسبوعين تقريبا، حيث انهم بأمس الحاجة للمياه، نظرا للظروف الاستثنائية وانتشار فيروس كورونا