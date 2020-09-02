الخشمان لوطنا اليوم حول تفاصيل حالة الوفاة صباح اليوم و 4 حالات بحالة حرجة

وطنا اليوم - قال مدير مستشفى الأمير حمزة ، الدكتور عبد الرزاق الخشمان لوطنا اليوم ،أن السيدة التي توفيت فجر اليوم بفيروس كورونا ، كانت قد أُدخلت المستشفى الخميس وهي في السبعين من عمرها.

وقال الخشمان أنــها بقيت على جهاز التنفس الاصطناعي منذ مساء الخميس، إلى أن توفّاها الله فجر اليوم السبت حيث تمّ تحويلها من أحد المستشفيات الخاصة بعمان وهي في حالة حرجـــة، نتيجة لانتشار مرض السرطان في جسدها.

وعن عدد الحالات الحرجة، قال الخشمان ، أن هناك 4 حالات في وضع حرج، وأشار أن أعمارهم في الخمسينات والستينات ولديهم امراض مزمنة .