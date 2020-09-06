ملامح الاتفاق البحريني الاسرائيلي... وعلاقات دبلوماسية كاملة

وطنا اليوم - اتفقت البحرين وإسرائيل على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، بحسب بيان ثلاثي صدر عنهما وعن الولايات المتحدة، في خطوة تاريخية هي الثانية في أقل من شهر بعد اتفاق مماثل بين الإمارات والدولة العبرية.

وسيقوم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني بتوقيع "إعلان السلام" خلال مراسم توقيع الاتفاق بين الإمارات واسرائيل في البيت الأبيض في 15 أيلول/سبتمبر الحالي، بحسب البيان المشترك.

وجاء في البيان أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجرى اتصالا بالعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء الإسرائيلي "اتفقوا خلاله على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين".

وقال البيان إن هذه الخطوة "تاريخية تجاه تحقيق السلام في الشرق الأوسط، حيث أن الحوار والعلاقات المباشرة بين المجتمعين الفاعلين، والاقتصادين المتقدمين من شأنه أن يبني على التحول الإيجابي الحالي في الشرق الأوسط، وأن يدعم الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".

ويعد تطبيع العلاقات بين إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بمن فيهم دول الخليج، هدفا رئيسا ضمن الإستراتيجية الإقليمية لترامب من أجل احتواء طهران، عدو واشنطن والدولة العبرية اللدود.

وتتشارك إسرائيل والبحرين ودول إقليمية أخرى، بمواقف متقاربة ضد إيران، وتتهم المنامة طهران باستخدام شيعة البحرين ضد النظام الملكي القائم.

وكان ملك البحرين جدد خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى المنامة نهاية آب/اغسطس، دعم دولته لإقامة دولة فلسطينية، في موقف بدا أن ه يستبعد دعوة واشنطن إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل في أمد منظور.

وأكد البيان أن "جميع الأطراف ستستمر في جهودها (...) لتحقيق حل عادل وشامل للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، ولتمكين الشعب الفلسطيني من إطلاق جميع إمكانياته وعلى أكمل وجه".

والبحرين حليفة رئيسية للولايات المتحدة في المنطقة ومقر الأسطول الخامس، وتقيم روابط قوية مع جارتها السعودية التي يرى محللون أنه من الصعب ان تكون البحرين أقدمت على هذه الخطوة من دون مباركة من الرياض