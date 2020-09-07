الرئيسية | محليات طقس معتدل وفرصة لسقوط امطار بعد الظهر

وطنا اليوم - بمشيئة الله يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة، الأجواء أثناء النهار حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق، وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع وجود فرصة في ساعات ما بعد الظهر لهطول أمطار متفرقة في أجزاء محدودة من المملكة خاصة في المناطق الشرقية منها، قد يصحبها الرعد أحياناً. أما أثناء الليل الأجواء معتدلة الحرارة في اغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد بعض الغيوم المختلفة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية.

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