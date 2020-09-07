الأمين العام لجبهة العمل الاسلامي يؤكد لوطنا اليوم وجود اتصالات لبحث ملف الاخوان

وطنا اليوم - نضال ابوزيد: تزايدت مؤخرا المعلومات التي تتحدث عن وجود تحركات متبادلة تجمع بين قيادات من جبهة العمل الاسلامي وأطراف من الحكومة في مؤشر واضح فيما يبدو لخلق حلحلة في التجذابات التي حصلت مؤخرا بين الجبهة والحكومة، حيث تحدثت معلومات نشرت قبل عدة ايام بأن اجتماعاً ضم عضوين بارزين في جبهة العمل الإسلامية مع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة و أشارت المعلومات إلى أن الجبهة لم تمانع من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما تردد مؤخراً بأن قيادي بارز في الحركة الاسلامية نصح مسؤولين حكوميين بضرورت فتح قنوات حوار مباشر مع قيادة جماعة الاخوان المسلمين دون وساطة، لإيجاد مخرج وطني حواري يتعلق بأزمة ترخيص الجماعة.

وفي معلومات اكدها لوطنا اليوم الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي المهندس مراد العضايلة بانه وخلال لقاءات جمعته مع بعض المسؤولين تحدث حول موضوع الحوار مع الاخوان المسلمين بشكل مباشرة.

ويؤكد العضايلة لوطنا اليوم انه وفي لقاءاته دائماً يقول بان جماعة الاخوان المسلمين حالة دعوية وتربوية وإجتماعية وليست سياسية بالمعنى الحرفي، وأشار العضايلة في معرض تاكيداته لوطنا اليوم بان الجماعة تعمل بعلم السلطات ورضاها في نسيج المجتمع منذ أكثر من 67 عاما وبالتالي الحوار الوطني معها لمسالة الترخيص هو الملاذ .

وحول ماتردد من تقديم العضايلة لنصيحة لقريبه وزير الدولة لشؤون الإعلام امجد العضايلة ولغيره من المسؤولين حول فتح قنوات حوار مباشر مع الاخوان أكد الأمين العام للجبهة مراد العضايلة لوطنا اليوم هذه المعلومات، وأشار إلى أنه دايما يدعوا الى الانتباه إلى ان الحزب السياسي قد لا يكون الآلية المناسبة التي تحتوي الاخوان المسلمين وكذلك الجمعية الخيرية معتبرا ان الاتفاق مع الجماعة نفسها واطرها يمكن ان يصل لحل بدلا من التجاذب.