الرئيسية | محليات 22 إصابة بالفيروس بين كوادر مستشفيات البشير

وطنا اليوم-عمان:قال مدير الوبائيات في مستشفى البشير يوسف القديمات إن مجموع الحالات المصابة بفيروس كورونا من كوادر المستشفى بلغ 22 حالة.

وأضاف القديمات إن المستشفى يقوم بعدة إجراءات في سبل محاصرة الوباء داخل المستشفى، في ظل ازدياد عدد الإصابات لكوادر المستشفى بكورونا.

وأشار إلى أن الإصابات بكورونا بكوادر المستشفى توزعت ما بين أطباء وكوادر التمريض والكوادر المساعدة بالإضافة إلى عاملين بالمستشفى.

وبين أنه تم إجراء أكثر من 1000 فحص كورونا للكوادر العاملة بالمستشفى، مشيرا إلى أن معظم الإصابات جاءت نتيجة المخالطة.

وسجل الأردن الجمعة 206 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في الأردن إلى 2945 حالة.

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