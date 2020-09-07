إصابة الوزير الأسبق مالك حداد بفيروس كورونا

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وطنا اليوم-عمان:أعلن الوزير الأسبق ومدير عام شركة "جت"، مالك حداد إصابته بفيروس كورونا اليوم الجمعة.

يذكر أن حداد تسلم مناصب عديدة في قطاع النقل منها مدير عام شركة النقليات السياحية - جت -، وعمل رئيساً لمجلس ادارة قطاع النقل العربي، ورئيساً لمجلس ادارة الاتحاد العربي للنقل البري مدير ائتلاف شركات النقل السياحي الاردني، ومؤسس ورئيس جمعية النقل السياحي.

وتاليا نص رسالة حداد:

تضامناً مع اكثر ٢٩٢٨ حالة كورونا معلنه في بلدي سأكون معكم نصيحتي لكافة ابناء شعبنا العظيم لكي نتخلص من هذا الكابوس لا بد لنا من الامتثال للاوامر الدفاعية التي تخص التجمعات وان نلقي جانباً موضوع التقبيل ( المباوسة ) وان لا نلتفت للعتب ان حضرنا فرحاً او عزاء في هذه الظروف. الكل يعرف مدى حرصي على لبس الكمامة ولا ادري كيف وصلتني اللعينة لكن لا بد من تقبل الامر.

والشكر دائماً يكون عند مرحلة الشفاء الكامل لكن بداية ونهايةً لا بد من ان ارفع القبعة لمعالي وزير الصحة ومعالي وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء واصحاب المعالي الوزراء والاقارب والاصدقاء من كافة انحاء بلدنا الحبيب والذين اتصلوا للاطمئنان والشكر كل الشكر لمدير عام مستشفى الامير حمزة وكافة الكوادر المحترفه في هذا الصرح الكبير ادام الله على الجميع نعمة الصحة والعافية كي نستمر في خدمة بلدنا ومليكنا المفدى .

والى اللقاء بعد التعافي حول هذا الامر انشالله .

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