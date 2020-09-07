لجنة الأوبئة : الأردن دخل في مرحلة الانتشار المجتمعي

وطنا اليوم-عمان:قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة جمال الرمحي إنه كان من المتوقع ارتفاع أعداد الاصابات بفيروس كورونا.
وأضاف في تصريحات لقناة المملكة الجمعة، أنه لغاية اللحظة لا تزال كوادر وزارة الصحة والمستشفيات قادرة على التعامل مع الوضع الحالي واحتواء المصابين بالفيروس.
وبين أن الأردن دخل في مرحلة الانتشار المجتمعي لفيروس كورونا، فهناك سلسلة مجتمعية لاصابات كورونا في الأردن حالياً، ولا يشكل المطار أو الحدود خطرا علينا.
واستبعد العودة للحظر الشامل بصورة كاملة، داعيا المواطنين للالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي، فهي أزمة قد تمر خلال سنة أو سنتين.
ولفت إلى أنه قد يحصل تغييرات على طريقة العزل لمصابي كورونا والحجر، مؤكدا عدم مناقشة هذا الأمر حتى اللحظة داخل لجنة الأوبئة.
وأشار إلى أن الأردن قد يصل لمرحلة يعالج بها كورونا كالانفلونزا، بحيث يصبح معالجة المريض تبعا لحالته.