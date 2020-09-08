 وطنا نيوز -حملة أمنية على وافدين أغلقوا شوارع في وسط عمان
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حملة أمنية على وافدين أغلقوا شوارع في وسط عمان
التاريخ : 11-09-2020 05:14:20 المشاهدات: 1433

وطنا اليوم-عمان:نفذت الاجهزة الأمنية اليوم الجمعة حملة امنية على مجموعة وافدين، بعد ورود عدة شكاوى من قبل مواطنين وتجار عليهم وهم يفترشون الشارع العام وارصفة المشاة بالبسطات العشوائية غير المرخصة في العاصمة عمان وسط البلد اول دخلة المسجد الحسيني حيث اغلق الشارع العام أمام حركة السير.

كما خالفت المجموعة قانون دفاع رقم 11 والذي يقتضي بعدم التجمعات من خلال تتشكيلهم زحمة طرقات ما أدى إلى تلاصق وتلامس جسدي للمتسوقين ما هدد سلامة ارواح المواطنين حيث تم الإجراء القانوني وفض التجمعات حسب الأصول وفتح الشارع ليتحرك المواطنون بكل حرية.

وعبر مواطنون عن جزيل شكرهم وامتنانهم لمساعد مدير الأمن العام للعمليات العميد ايمن العوايشه وجميع الأجهزة الامنية ومدير الضبط العشوائي في الامانة المهندس عبد الوهاب اللوزي وجميع كوادر الضبط العشوائي لسرعة الأستجابه لشكاوى المواطنين والتجار وتطبيق القانون حسب الأصول.


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