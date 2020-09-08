الرئيسية | محليات الجيش : مستودعات الذخائر والأسلحة لا تصلها أي تيارات كهربائية

وطنا اليوم-عمان:قال مدير التوجيه المعنوي طلال الغبين، الجمعة، إن منطقة الانفجار الذي وقع في الزرقاء فجر الجمعة أصبحت الآن آمنة، وتخلو من أي خطورة.

وأضاف أن " منطقة الطافح التي حصل فيها الانفجار غير مأهولة بالسكان، ومعزولة عن الزرقاء"، مبيناً أن الانفجار وقع في مستودع ذخائر قيد التفكيك.

وتابع: "تم تفتيش المنطقة للبحث عن أي ذخائر متطايرة، ومنطقة الانفجار الآن آمنة، وتخلو من أي خطورة".

وأوضح الغبين أن "مستودعات الذخائر والأسلحة لا تصلها أي تيارات كهربائية".

وأكّد مدير التوجيه المعنوي أن "الجيش لم يضلل الرأي العام، ويتعامل بشفافية مع حادثة الانفجار".

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أن انفجاراً وقع فجر الجمعة في أحد مستودعات ذخائر الهاون القديمة قيد التفكيك في منطقة الطافح القريبة من مدينة الزرقاء، والواقعة في منطقة معزولة غير مأهولة بالسكان.

وأضاف المصدر أنه لم ينجم عن الانفجار أي أصابات في الأرواح، واقتصرت على أضرار مادية، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الانفجار ناتج عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة؛ الأمر الذي أدى لحدوث تفاعل في المادة الكيميائية الموجودة داخل إحدى حشوات قذائف الهاون التي أدت لوقوع الانفجار.

وتؤكد القوات المسلحة أنها المصدر الوحيد لنشر المعلومات المتعلقة بالحادث بكل شفافية، وتهيب بالمواطنين عدم الالتفات للشائعات التي تتناقلها بعض وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة في وقت سابق، إنّ انفجارا وقع فجر الجمعة، في مستودع يحتوي على قنابل "مورتر" غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلحة - الجيش العربي، شرقي مدينة الزرقاء.

مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، قال، إنّ انفجاراً وقع فجر الجمعة، في مستودع ذخائر قيد التفكيك بمدينة الزرقاء.

وأكد أن المستودع الذي وقع فيه الانفجار يقع في موقع غير مأهول بالسكان.

وحسب المصدر، شُكلت لجنة للوقوف على أسباب الانفجار.

وأغلقت مديرية الأمن العام، المنافذ المؤدية إلى موقع الانفجار، ومنعت الشاحنات والمركبات الخاصة والمواطنين من الاقتراب من الموقع.

وقال: "الإغلاق بالقرب من جامعة الزرقاء وجسر ‘خو‘ وهي الطرق المؤدية إلى مكان الانفجار".

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