الرئيسية | محليات ناشطون خليجيون وعرب يطلقون وسم : من قلبي سلام للأردن

وطنا اليوم-عمان:أطلق ناشطون خليجيون وعرب وسم "#من_قلبي_سلام_للأردن" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضامنوا من خلاله مع الأردن، بعد الإنفجار الذي وقع في مستودع للذخيرة في منطقة غير مأهولة شرقي مدينة الزرقاء ناجم عن ارتفاع درجات الحرارة.

وانطلق الوسم بداية من المملكة العربية السعودية، حيث أعرب ناشطون سعوديون عن تضامنهم مع الأردن ودعواتهم للمملكة بالخير الدائم وأن يحميها الله من كل مكروه.

وكتب ناشطة " شعور حلو لما شفت كيف جميع الدول العربية بس سمعوا الخبر فزعوا للأردن بالدعاء .. والكلمة الطيبة صدقة غرستوا فينا السعادة بنص خوفنا شكراً الكم ولكل حدا شارك وبشكر ولاد عمنا واخواننا السعوديين موقفكم كأن مؤثر وما ينسى".

وكتب الناشط الإماراتي أحمد " بردا و سلاما يا أردن .."أيها العبق الساكن في القلب "حفظك المولى و من عليك".

وقال ناشط كويتي " عندما ترى ابناء العروبة من محيطها لخليجها يعبرون عن تضامنهم ووقفوهم مع الأردن عبر هاشتاغ (#من_قلبي_سلام_للأردن ) يزداد ايماننا وقناعتنا أننا أمة واحدة في السراء والضراء".

وأعرب أردنيون عن شكرهم لكل من تفاعل مع هذا الوسم.

وكتب ناشط أردني " كل الشكر والتقدير والاحترام والمحبه إلى كل إنسان عربي انفجر قلبه حين ما سمع في خبر الإنفجار في محافظة الزرقاء سلام لكل عربي حر وشريف أطلق هشتاغ فالحمد لله على سلامة هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين ،، لا أركم الله مكروه".

ونقل بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية، إن "انفجارا وقع فجر اليوم الجمعة في أحدى مستودعات ذخائر الهاون القديمة قيد التفكيك في منطقة الطافح القريبة من مدينة الزرقاء والواقعة في منطقة معزولة غير مأهولة بالسكان".

وأكد أنه "لم ينجم عن الانفجار أي اصابات في الارواح واقتصرت على أضرار مادية".

وأشارت التحقيقات الأولية تشير الى أن "الانفجار ناتج عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة الامر الذي أدى لحدوث تفاعل في المادة الكيميائية الموجودة داخل إحدى حشوات قذائف الهاون التي أدت لوقوع الانفجار".

من جانب آخر، أعلن مدير سلاح الهندسة الملكي العميد عماد الخمايسة في تصريحات متلفزة، الجمعة "مسح المنطقة بالكامل للتأكد من عدم وجود بقايا للخطورة، والأمور تحت السيطرة".

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة قال في بيان إن "انفجاراً وقع بمستودع يحتوي على قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلّحة - الجيش العربي، يقع شرق مدينة الزرقاء".

واشار إلى تحقيقات أولية رجحت وقوع تماس كهربائي ادى الى الانفجار في الموقع الذي يخضع للمراقبة المباشرة بواسطة كاميرات.

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