الرئيسية | محليات وفاة جديدة بكورونا لسيدة ستينية في مستشفى الأمير حمزة

وطنا اليوم-عمان:قال مدير مستشفى الأمير حمزة، الدكتور عبدالرزاق الخشمان، إنه تم تسجيل وفاة جديدة بكورونا لسيدة ستينية في المستشفى.

وأضاف الخشمان : أن السيدة "67 عاما" توفيت فجر الجمعة بعد تدهور الوضع الصحي لها.

واوضح ان السيدة أدخلت إلى المستشفى يوم 30 آب الماضي جراء إصابتها بفيروس كورونا.

وقال إن السيدة تعاني من أمراض مزمنة، بعد 5 أيام تم وضعها على جهاز التنفس الاصطناعي وحتى فجر الجمعة الذي أعلن عن وفاتها فيه.

وأشار إلى أن زوج السيدة المتوفية وأبن عم لها ما زالوا على جهازي التنفس الاصطناعي.

وبين أن السيدة المتوفية هي من المخالطين لمصاب كورونا كانت قد انتقلت عدوى الفيروس اليها واصابها.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بدء جائحة كورونا في الأردن 21 وفاة.

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