الأرصاد : أمطار متفرقة في الأردن بعد ظهر الجمعة

وطنا اليوم-عمان:تنخفض درجات الحرارة؛ نهار الجمعة، مع بقائها أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (6-7) درجات مئوية، وتسود أجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية وحارة في باقي مناطق المملكة، مع تواجد الغيوم على إرتفاعات مختلفة.

وبحسب النشرة الصادرة عن الأرصاد الجوية، تتهيأ الفرصة خلال ساعات ما بعد الظهر وحتى ساعات المساء لهطول أمطار متفرقة في أجزاء مختلفة ومحدودة من المملكة خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية منها.

وقد يصحبها الرعد أحياناً، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية.

ليــــــــــــلاً:الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع استمرار تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

تحذر ادارة الأرصاد الجوية من:

- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة لفترة طويلة.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في المناطق الصحراوية.

وفي خليج العقبة:الأجواء حارة نهاراً وحارة نسبياً ليلاً، وتظهر تدريجياً غيوم على ارتفاعات مختلفة، مع وجود احتمال ضعيف خلال ساعات المساء لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة، الرياح جنوبية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار أحياناً، والبحر متوسط إرتفاع الموج الى مائج أحياناً.

السبت:

بمشيئة الله يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة، الأجواء أثناء النهار حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق.

وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع وجود فرصة في ساعات ما بعد الظهر لهطول أمطار متفرقة في أجزاء محدودة من المملكة خاصة في المناطق الشرقية منها، قد يصحبها الرعد أحياناً.

أما أثناء الليل الأجواء معتدلة الحرارة في اغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد بعض الغيوم المختلفة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية.

الأحد:

بمشيئة الله يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الإثنين:

بمشيئة الله يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.