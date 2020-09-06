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الأرصاد : أمطار متفرقة في الأردن بعد ظهر الجمعة
وطنا اليوم-عمان:تنخفض درجات الحرارة؛ نهار الجمعة، مع بقائها أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (6-7) درجات مئوية، وتسود أجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية وحارة في باقي مناطق المملكة، مع تواجد الغيوم على إرتفاعات مختلفة.
تحذر ادارة الأرصاد الجوية من:
- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة لفترة طويلة.
السبت:
بمشيئة الله يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة، الأجواء أثناء النهار حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق.
الأحد:
بمشيئة الله يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
الإثنين:
بمشيئة الله يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
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