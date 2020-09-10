الرئيسية | محليات تسجيل 18 إصابة جديدة بكورونا بين الكوادر الطبية في البشير

وطنا اليوم-عمان:أعلن مدير مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات، الجمعة، عن إصابة 18 شخصا من كوادر المستشفى من مختلف المهن من أطباء وممرضين في أقسام أمراض الدم في مستشفى الباطني، والأشعة التخصصية /مستشفيات البشير.

وأضاف، أن " الفحوصات المخبرية أظهرت أمس الخميس إصابة مقيم يعمل في اختصاص الجراحة العامة، وهو قيد العلاج في مستشفى الأمير حمزة، كما ظهرت إصابة طبيب آخر يعمل مقيماً في اختصاص جراحة العظام والمفاصل".

وتابع: "باشر فريق الاستقصاء الوبائي التابع لمستشفيات البشير بإجراء دراسة واستقصاء للمخالطين المصابين، وقد تم أخذ نحو (300) مسحة أنفية بلعومية، وقد أظهرت النتائج إصابة (16) من كوادر المستشفى من مختلف المهن من أطباء وممرضين في أقسام أمراض الدم في مستشفى الباطني، والأشعة التخصصية /مستشفيات البشير؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات 18" متوقعاً ظهور المزيد من الإصابات.

وأشار إلى أنه اتباعا للبروتوكول الخاص بمصابي فيروس كورونا وانتشاره بين الكوادر الطبية والتمريضية والعاملين في الأقسام المشار إليها، فقد تقرر ما يلي:

حجر الكوادر الطبية والتمريضية العاملة في هذه الأقسام، الذين من الممكن انتقال العدوى لهم، وعددهم (52) من مختلف الاختصاصات والمهن.

إجراء الفحص المخبري لكل منهم ضمن برنامج زمني (الصفر، واليوم السابع، واليوم الرابع عشر) اتباعا للبروتوكول الخاص والمعمول به لمرضى ومخالطي كوفيد-19.

توقف استقبال وإدخال مرضى العظام والمفاصل، وتوقف إجراء العمليات الجراحية حتى إشعار آخر باستثناء العمليات الجراحية الطارئة.

تعقيم الأقسام التي تبين فيها وجود مصابين، وإعادة فتحها بعد (72) ساعة حسب توصيات لجان ضبط العدوى لمستشفيات البشير.

الإيعاز لفريق الاستقصاء الوبائي التابع لمستشفيات البشير بالتوسع في أخذ عينات، ومسحات أنفية من كامل الكوادر العاملة في مستشفيات البشير دون استثناء.

منع الزيارة من قبل ذوي المرضى منعا باتا إلى جميع أقسام مستشفيات البشير.

إغلاق غرف العمليات الجراحية، وتوقف إجراء العمليات الجراحية المبرمجة، وتأجيلها حتى إشعار آخر، باستثناء العمليات الجراحية الطارئة.

عدم استقبال الحالات المحولة من مستشفيات أخرى حتى إشعار آخر، وسيتم التنسيق لتكليف الاختصاصات المعنية لتغطية ذلك في أماكنهم إن أمكن ذلك.

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