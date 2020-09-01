الرئيسية | محليات مدير سلاح الهندسة: الأمور تحت السيطرة

وطنا اليوم-عمان:قال مدير سلاح الهندسة، في الجيش العربي، العميد عماد الخمايسة، إن الأمور عقب انفجار الزرقاء تحت السيطرة.

واضاف الخمايسة، خلال استضافته عبر برنامج يسعد صباحك، الذي يبث على التلفزيون الأردني، أنه تم مسح المنطقة بالكامل، للتأكد من عدم وجود بقايا خطرة.

وناشد مدير سلاح الهندسة، الأردنيين بعدم الاقتراب من المنطقة.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي أن إنفجاراً وقع فجر الجمعة في أحدى مستودعات ذخائر الهاون القديمة قيد التفكيك في منطقة الطافح القريبة من مدينة الزرقاء والواقعة في منطقة معزولة غير مأهولة بالسكان.

وأضاف المصدر أنه لم ينجم عن الانفجار أي اصابات في الارواح واقتصرت على أضرار مادية، وتشير التحقيقات الاولية إلى أن الإنفجار ناتج عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة الأمر الذي أدى لحدوث تفاعل في المادة الكيميائية الموجودة داخل إحدى حشوات قذائف الهاون التي أدت لوقوع الانفجار.

وتؤكد القوات المسلحة بأنها المصدر الوحيد لنشر المعلومات المتعلقة بالحادث بكل شفافية وتهيب بالمواطنين عدم الالتفات للشائعات التي تتناقلها بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

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