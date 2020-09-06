تعزيز مرتقب لفرق التقصي الوبائي في الأغوار الجنوبية

وطنا اليوم-عمان:من المنتظر، أن تعزز وزارة الصحة، الجمعة، فرق التقصي الوبائي، في الأغوار الجنوبية، بمحافظة الكرك.
ويأتي قرار الصحة، بتعزيز فرق التقصي، بعد مطالبات عديدة، من فرق التقصي العاملة هناك، بإرسال المزيد من الكوادر، لتغطية المنطقة.
وتعتبر كوادر فرق التقصي بالمنطقة، أن الوضع بدأ يخرج عن السيطرة، نظرا لنقص عدد الكوادر هناك.
ومن المرتقب، أن يزور وزير الصحة، سعد جابر، الأغوار الجنوبية، الجمعة، بعد أن أصبحت المنطقة بؤرة للوباء في الجنوب، على غرار زيارات سابقة للوزير إلى بؤر أخرى.
وكان أحد العاملين بفرق التقصي، قال في وقت سابق ، إن منطقة غور الصافي تعتبر بؤرة ساخنة للحرارة والفقر وكورونا معا.
وأضاف، أن خمسة فرق في المنطقة، تترك لتغطية تعداد سكاني يقدر بنحو 75 ألف نسمة، بلا تجهيزات ولا مسؤول من الوزارة يوجه أو ينظم العمل.
وأوضح أن تجهيزات فرق التقصي الوبائي في الأغوار، لا تحمي ولا تقي، وتجعل الفرق والمواطنين، عرضة لزيادة الإصابات وتفاقمها.