الرئيسية | محليات تعزيز مرتقب لفرق التقصي الوبائي في الأغوار الجنوبية

وطنا اليوم-عمان:من المنتظر، أن تعزز وزارة الصحة، الجمعة، فرق التقصي الوبائي، في الأغوار الجنوبية، بمحافظة الكرك.

ويأتي قرار الصحة، بتعزيز فرق التقصي، بعد مطالبات عديدة، من فرق التقصي العاملة هناك، بإرسال المزيد من الكوادر، لتغطية المنطقة.

وتعتبر كوادر فرق التقصي بالمنطقة، أن الوضع بدأ يخرج عن السيطرة، نظرا لنقص عدد الكوادر هناك.

ومن المرتقب، أن يزور وزير الصحة، سعد جابر، الأغوار الجنوبية، الجمعة، بعد أن أصبحت المنطقة بؤرة للوباء في الجنوب، على غرار زيارات سابقة للوزير إلى بؤر أخرى.

وكان أحد العاملين بفرق التقصي، قال في وقت سابق ، إن منطقة غور الصافي تعتبر بؤرة ساخنة للحرارة والفقر وكورونا معا.

وأضاف، أن خمسة فرق في المنطقة، تترك لتغطية تعداد سكاني يقدر بنحو 75 ألف نسمة، بلا تجهيزات ولا مسؤول من الوزارة يوجه أو ينظم العمل.

وأوضح أن تجهيزات فرق التقصي الوبائي في الأغوار، لا تحمي ولا تقي، وتجعل الفرق والمواطنين، عرضة لزيادة الإصابات وتفاقمها.

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