 وطنا نيوز -العضايلة : تماس كهربائي وراء انفجار في مستودعات معزولة
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العضايلة : تماس كهربائي وراء انفجار في مستودعات معزولة
التاريخ : 11-09-2020 02:27:09 المشاهدات: 2502

وطنا اليوم - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام امجد عودة العضايلة إن انفجارا وقع في الساعات الاولى من فجر اليوم الجمعة بمستودع يحتوي على قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلحة - الجيش العربي يقع شرق مدينة الزرقاء .

واضاف العضايلة أن التحقيقات الاولية تشير الى أن الانفجار نتج عن تماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكميرات. وقال "وفقا للقيادة العامة فانه حتى اللحظة لم تسجل أي إصابات نتيجة الانفجار".


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