تصريح القوات المسلحة بشأن انفجار الزرقاء

وطنا اليوم - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي أن انفجاراً وقع فجر اليوم الجمعة في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك القريبة من مدينة الزرقاء.

وأكد المصدر أن المستودعات التي وقع فيها الانفجار تقع في منطقة غير مأهولة بالسكان وشكلت لجنة للوقوف على أسباب الانفجار.

وتدعو القوات المسلحة إلى عدم تداول المعلومات غير الصحيحة الا من المصادر الرسمية وسنوافيكم بأية تفصيلات لاحقاً.