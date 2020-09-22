 وطنا نيوز -تصريح القوات المسلحة بشأن انفجار الزرقاء
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
تصريح القوات المسلحة بشأن انفجار الزرقاء
التاريخ : 11-09-2020 02:22:22 المشاهدات: 1957

وطنا اليوم - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي أن انفجاراً وقع فجر اليوم الجمعة في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك القريبة من مدينة الزرقاء.

وأكد المصدر أن المستودعات التي وقع فيها الانفجار تقع في منطقة غير مأهولة بالسكان وشكلت لجنة للوقوف على أسباب الانفجار.

وتدعو القوات المسلحة إلى عدم تداول المعلومات غير الصحيحة الا من المصادر الرسمية وسنوافيكم بأية تفصيلات لاحقاً.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق