 وطنا نيوز -الديوان الأميري في الكويت يعتذر وينفي شائعة وفاة الامير صباح الاحمد الصباح امير الكويت
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الديوان الأميري في الكويت يعتذر وينفي شائعة وفاة الامير صباح الاحمد الصباح امير الكويت
التاريخ : 10-09-2020 11:26:46 المشاهدات: 9032

وطنا اليوم - رصد : بعد ان اخطأ احد رؤساء الديوان الاميري واعلن وفاة الامير صباح الاحمد الصباح امير الكويت قبل ساعة من الان واكد ان حالة الوفاة كانت اثر نوبة قلبية حادة بعد ان تدهورت حالة الامير منذ ايام في احدى المستشفيات واكد وفاة امير الكويت في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ,بينما نفت العائلة هذه الشائعة بشكل تام واكدت ان الديوان الاميري سينفي هذا الخبر لعدم صحته.

واعلن رئيس الديوان الاميري قبل قليل في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي مؤكدا ان الامير بصحة جيدة. 


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