 وطنا نيوز -تعليق دوام 8 مدارس في سويمة والكرامة .. اسماء
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
تعليق دوام 8 مدارس في سويمة والكرامة .. اسماء
التاريخ : 10-09-2020 09:31:26 المشاهدات: 438

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة التربية والتعليم ، الخميس ، تعليق الدوام في 8 مدارس بالكرامة وسويمة.
وبينت الوزارة انه بعد قرار عزل منطقتي سويمة والكرامة في مديرية التربية والتعليم للواء الشونة الجنوبية ، قررت وزارة التربية والتعليم تحويل التعلم من التعليم المدرسي إلى التعليم عن بعد في مدارس المنطقتين علما انه لم تسجل إصابات في تلك المدارس .
والمدارس هي :
منطقة سويمة

1- سويمة الثانوية الشاملة بنات
2- السراهدة الأساسية المختلطة
3-حمدي الانيس الأساسية المختلطة

منطقة الكرامة

4- شهداء الكرامة الثانوية بنين
5- الكرامة الثانوية الشاملة بنات
6- الكرامة الأساسية المختلطة
7- عائشة أم المؤمنين الأساسية المختلطة
8- الخنساء الأساسية المختلطة

وكانت خليّة الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات قررت في وقت سابق عزل سويمة وأجزاء من الكرامة ، ويشمل القرار فرض حظر التجوّل في البلدتين اعتباراً من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً، وإغلاق الأسواق الشعبية، والمدارس، ومناطق التجمّعات، والمساجد.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق