الرئيسية | محليات تعليق دوام 8 مدارس في سويمة والكرامة .. اسماء

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة التربية والتعليم ، الخميس ، تعليق الدوام في 8 مدارس بالكرامة وسويمة.

وبينت الوزارة انه بعد قرار عزل منطقتي سويمة والكرامة في مديرية التربية والتعليم للواء الشونة الجنوبية ، قررت وزارة التربية والتعليم تحويل التعلم من التعليم المدرسي إلى التعليم عن بعد في مدارس المنطقتين علما انه لم تسجل إصابات في تلك المدارس .

والمدارس هي :

منطقة سويمة 1- سويمة الثانوية الشاملة بنات

2- السراهدة الأساسية المختلطة

3-حمدي الانيس الأساسية المختلطة منطقة الكرامة 4- شهداء الكرامة الثانوية بنين

5- الكرامة الثانوية الشاملة بنات

6- الكرامة الأساسية المختلطة

7- عائشة أم المؤمنين الأساسية المختلطة

8- الخنساء الأساسية المختلطة وكانت خليّة الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات قررت في وقت سابق عزل سويمة وأجزاء من الكرامة ، ويشمل القرار فرض حظر التجوّل في البلدتين اعتباراً من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً، وإغلاق الأسواق الشعبية، والمدارس، ومناطق التجمّعات، والمساجد.

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