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تعليق دوام 8 مدارس في سويمة والكرامة .. اسماء
وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة التربية والتعليم ، الخميس ، تعليق الدوام في 8 مدارس بالكرامة وسويمة.
1- سويمة الثانوية الشاملة بنات
منطقة الكرامة
4- شهداء الكرامة الثانوية بنين
وكانت خليّة الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات قررت في وقت سابق عزل سويمة وأجزاء من الكرامة ، ويشمل القرار فرض حظر التجوّل في البلدتين اعتباراً من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً، وإغلاق الأسواق الشعبية، والمدارس، ومناطق التجمّعات، والمساجد.
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