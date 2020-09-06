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إغلاق مدرستين بإربد واصابة طبيب اخر في البشير بكورونا
وطنا اليوم-عمان:اشار مدير مستشفى البشير محمود زريقات الى انه تم تسجيل اصابة جديدة لطبيب يعمل في المستشفى دون العلم عن مصدرها او مصدر المخالطة .
الى ذلك قررت وزارة التربية والتعليم التحول من التعليم المدرسي الى التعليم عن بعد لمدة 14 يوما في مدرستي عز الدين القسام الأساسية للبنين وسكينة بنت الحسين الأساسية للبنات التابعتين لمديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد.
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