 وطنا نيوز -إغلاق مدرستين بإربد واصابة طبيب اخر في البشير بكورونا
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إغلاق مدرستين بإربد واصابة طبيب اخر في البشير بكورونا
التاريخ : 10-09-2020 09:09:18 المشاهدات: 916

وطنا اليوم-عمان:اشار مدير مستشفى البشير محمود زريقات الى انه تم تسجيل اصابة جديدة لطبيب يعمل في المستشفى دون العلم عن مصدرها او مصدر المخالطة .
واشار زريقات الى انه يجري عمليات التقصي الوبائي لمعرفة مصدر الاصابة والوصول الى المخالطين واخذ العينات .

الى ذلك قررت وزارة التربية والتعليم التحول من التعليم المدرسي الى التعليم عن بعد لمدة 14 يوما في مدرستي عز الدين القسام الأساسية للبنين وسكينة بنت الحسين الأساسية للبنات التابعتين لمديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد.

جاء ذلك بعد تسجيل إصابتين في كل مدرسة جميعها مخالطة لإصابات مثبتة لذويهم ومعلن عنها سابقا .

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