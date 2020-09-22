الرئيسية | محليات طبيب بالتقصي الوبائي : الوضع في غور الصافي بدأ يخرج عن السيطرة

وطنا اليوم-عمان:طالبت كوادر فرق التقصي الوبائي، في منطقة غور الصافي، بمحافظة الكرك، بإرسال المزيد من الفرق لتغطية المنطقة.

وقال احد العاملين بالفريق، إن منطقة غور الصافي تعتبر بؤرة ساخنة للحرارة والفقر وكورونا معا.

وأضاف، أن خمسة فرق في المنطقة، تترك لتغطية تعداد سكاني يقدر بنحو 75 ألف نسمة، بلا تجهيزات ولا مسؤول من الوزارة يوجه أو ينظم العمل.

وأوضح أن تجهيزات فرق التقصي الوبائي في الأغوار، لا تحمي ولا تقي، وتجعل الفرق والمواطنين، عرضة لزيادة الإصابات وتفاقمها.

واعتبر أن الوضع الوبائي في غور الصافي، بدأ يخرج عن السيطرة، نظرا لنقص عدد كوادر فرق التقصي في المنطقة.

الى ذلك أعلن أحد العاملين بفرق التقصي الوبائي في الكرك عن تقديم استقالته احتجاجا على إجراءات وزارة الصحة ، ومدير صحة الكرك .

وكتب الدكتور علي المشاعلة ، أحد العاملين بفرق التقصي الوبائي ، منشور على صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حمل خلاله وزير الصحة سعد جابر ، ومدير صحة الكرك أيمن الطراونة ، مسؤولية عدم تأمين كوادر الصحة وفرق التقصي بالزي المناسب للتعامل مع مصابي كورونا ، ومخالطيهم .











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