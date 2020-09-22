طبيب بالتقصي الوبائي : الوضع في غور الصافي بدأ يخرج عن السيطرة

وطنا اليوم-عمان:طالبت كوادر فرق التقصي الوبائي، في منطقة غور الصافي، بمحافظة الكرك، بإرسال المزيد من الفرق لتغطية المنطقة.
وقال احد العاملين بالفريق، إن منطقة غور الصافي تعتبر بؤرة ساخنة للحرارة والفقر وكورونا معا.
وأضاف، أن خمسة فرق في المنطقة، تترك لتغطية تعداد سكاني يقدر بنحو 75 ألف نسمة، بلا تجهيزات ولا مسؤول من الوزارة يوجه أو ينظم العمل.
وأوضح أن تجهيزات فرق التقصي الوبائي في الأغوار، لا تحمي ولا تقي، وتجعل الفرق والمواطنين، عرضة لزيادة الإصابات وتفاقمها.
واعتبر أن الوضع الوبائي في غور الصافي، بدأ يخرج عن السيطرة، نظرا لنقص عدد كوادر فرق التقصي في المنطقة.
الى ذلك أعلن أحد العاملين بفرق التقصي الوبائي في الكرك عن تقديم استقالته احتجاجا على إجراءات وزارة الصحة ، ومدير صحة الكرك .
وكتب الدكتور علي المشاعلة ، أحد العاملين بفرق التقصي الوبائي ، منشور على صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حمل خلاله وزير الصحة سعد جابر ، ومدير صحة الكرك أيمن الطراونة ، مسؤولية عدم تأمين كوادر الصحة وفرق التقصي بالزي المناسب للتعامل مع مصابي كورونا ، ومخالطيهم .