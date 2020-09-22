الرئيسية | محليات إغلاق مسجد في جرش لعدم التزام المصلين بإجراءات الوقاية

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الخميس، عن إغلاق مسجد في مخيم جرش لعدم التزام المصلين باجراءات وشروط الوقاية من فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في تصريح إن قرار إغلاق المسجد جاء بعد تنسيب من الأمام لعدم التزام المصلين بالإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار الفيروس.

واضافت ان الأئمة والمؤذنين ولجان رعاية المساجد هي المعنية في حث المصلين على ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقاية المتبعة لمنع انتشار الوباء، مشيرا إلى أن فرق التفتيش التابعة لمديريات الأوقاف مستمرة في عملها والتأكد من التزام المصلين والمحافظة على بيئة المساجد.

وأكدت أنه في حال تم تسجيل مخالفات خلال إقامة الصلوات فانه سيتم متابعة ذلك بالتنسيق مع الحكام الاداريين في الميدان لاتخاذا الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.

وأشادت الوزارة بالصورة المشرقة التي رسمها رواد المساجد من مصلين وأئمة وخطباء خلال الفترة الماضية، حيث كانت نسبة الالتزام من المصلين مرتفعة جدا، مع وجود بعض المخالفات التي تم ضبطها والعمل على معالجتها.

وتأتي تأكيدات الوزارة في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وخوفا من انتشار الوباء.

ودعت الوزارة إلى ضرورة تجاوب المصلين مع كل ما يصدر عن الوزارة والجهات الرسمية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى التأكيد على المصلين ضرورة احضار سجادة صلاة خاصة وكمامة وقفازات.

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