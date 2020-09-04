الرئيسية | محليات لجنة الأوبئة: 13 مصابا بالفيروس حالتهم الصحية حرجة

وطنا اليوم-عمان:أكد الناطق باسم اللجنة الوطنية للاوبئة الدكتور نذير عبيدات، أن لا ارتباك ولا تناقضات في تصريحات الجهات الصحية حول كورونا، معتقدا أن ما يحدث هو اختلاف للتفسيرات.

وقال عبيدات خلال في مداخلة له عبر المملكة، إن من المعروف عن فيروس كورونا أن 80% من الحالات لا تظهر عليها اعراض، ولذلك معظم الحالات في الأردن تذهب الى العزل الصحي في البحر الميت وتحت اشراف طبي، فيما يعاني 20% من حالات متوسطة الى شديدة.

وأضاف أن الحالة المتوسطة اجمالا هي الحالة تعاني التهابا في القصبات الهوائية السفلى او التهابات رئوية دون ان تؤثر على نسبة الاكسجين في الدم وهذه تعامل في الطوابق العادية بحسب البروتكول.

وبحسب عبيدات نحو 3- 5% من الحالات يمكن أن تحتاج الى عناية حثيثة وذلك بسبب انخفاض الاكسجين في الدم، وحاليا يوجد 8 حالات في العناية الحثيثة يحتاجون الى اجهزة الاكسجين والتنفس غير النافذ، و5 حالات اخرى بحاجة الى اجهزة تنفس اصطناعي.

وبين أن هذا العدد لم نعهده من قبل، وذلك لان عدد الاصابات أكبر، وهذا طبيعي.

واشار الى أنه بالرغم من انها قد تكون ظاهرة طبيعية لكنه يستدعي دراسة هذا الامر خاصة الحالات التي توفت من عائلة واحدة.

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