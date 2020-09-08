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عزل بلدة سويمة وأجزاء من بلدة الكرامة حتى إشعار آخر
وطنا اليوم-عمان:قرّرت لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتّوريد خلال اجتماعها الذي عُقِد مساء اليوم الخميس، وبناءً على توصية خليّة الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، عزل بلدة سويمة / شرقيّ طريق البحر الميّت بالكامل، والمنطقة المحيطة بالمباني المعزولة في بلدة الكرامة، اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم غد الجمعة الموافق 11/9/2020م، وحتى إشعار آخر، وذلك في ضوء تزايد حالات الإصابة، وبهدف حماية المواطنين والحيلولة دون تفشّي العدوى بينهم،.
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