الأونروا: 14 مدرسة مغلقة وتحويل قرابة 12 ألف طالب وطالبة للدراسة عن بعد

وطنا اليوم-عمان:أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) إغلاق 14 مدرسة تابعة لها في الأردن لمدة 14 يوما بسبب تسجيل حالات كورونا، إضافة إلى تحويل ما يقارب 12 ألف طالب وطالبة للدراسة عن بعد.

وأكدت الأونروا في بيان الخميس، أن المدارس الـ14 لا زالت مغلقة، بانتظار انقضاء مدة إغلاق كل مدرسة على حدة، بحسب البروتوكول الحكومي المتبع.

وتوزعت المدارس كما يلي:

أربع مدارس في منطقة الأشرفية بسبب عزلها بالكامل لزيادة عدد الإصابات (مدرسة إناث الأشرفية الإعدادية الأولى والثانية، ومدرسة ذكور الأشرفية الإعدادية الأولى والثانية).

مدرستا إناث مخيم عمان الجديد الأولى والثانية لتسجيل حالة إصابة لمعلمة.

مدرستا ذكور وإناث الأمير حسن لتسجيل إصابة طالب، في مخيم الأمير حسن (مخيم النصر).

مدرستا ذكور جرش الإعدادية الأولى والثانية لتسجيل إصابة طالب.

مدرسة إناث الطيبة الإعدادية الأولى لتسجيل إصابة لطالبة.

مدرسة ذكور التاج الإعدادية لتسجيل إصابة لطالب.

مدرسة ذكور النزهة الإعدادية لتسجيل إصابة لطالب.

مدرسة إناث الكرامة لتسجيل إصابة لطالبة.

وأشارت إلى إعادة فتح 8 مدارس تابعة للوكالة تم إغلاقها في وقت سابق في مخيمي مأدبا والطالبية، إما بسبب الإغلاق الكامل للمنطقة لزيادة أعداد الإصابة بفايروس كورونا أو الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة في المنطقة.

وعملت الأونروا منذ بداية أزمة كورونا على تعديل أسلوب تقديمها للخدمات المختلفة من إيصال أدوية الأمراض المزمنة لمنازل لاجئ فلسطين، تفعيل التعليم عن بعد عن طريق المنصات المختلفة، إطلاق الأرقام الساخنة المسؤولة عن الرد على مختلف الأسئلة والاستفسارات من قبل اللاجئين، وغيرها من الخدمات الطارئة التي تتناسب مع الظروف المحيطة لضمان استمرارية تقديم الخدمات للاجئين بأمان ودون انقطاع.