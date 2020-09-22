مجهر وطنا اليوم : احد الأندية الأردنية تحت عيون الرقابة قريبا، ونائب حالي في كافيه باللويبدة، واخر يقول لجماعته خاطبت الرزاز

‏ وطنا اليوم - علم مجهر وطنا اليوم ان احد الأندية الأردنية بات تحت عيون الرقابة حيث من المتوقع ان يخضع للتفتيش من قبل لجان وزارة الشباب قريبا كما أن ملفات عديدة ستخضع للفتيش من قبل هيئة مكافحة الفساد.

كما وصل لمجهر وطنا اليوم ان احد النواب الحاليين والذي اعلن ترشحه للمجلس التاسع عشر تواجد قبل ثلاث ايام في كافيه في منطقة اللويبدة وناقش نشاط القاعده الانتخابية وثقل الاسماء المطروحه في الدائرة التي ينوي النائب الترشح بها، فيما غادر النائب ولم يكمل ارجيلته في مؤشر يبدو أنه بانتظار موعد غير رسمي لان لباسه سمارت كاجول، مبروك JEEP الجديدة سعادتك.

وقع مجهر وطنا اليوم على نشاط لنائبة سابقة من العيار الثقيل في شوارع جبل النصر، حيث تتطلع سعادتها إلى خلق ثقل في الدائرة الثانية، فيما انتقادات وجهت للنائبة السابقة تتعلق بطرح قضايا الفقر والبطالة في وقت غابت هذه القضايا عن اجندتها عندما كانت نائبة.

احد النواب الحاليين والذي اعلن ترشيح نفسه للمجلس التاسع عشر عقد اجتماع ضم 40 شخص متجاهلا قانون الدفاع، واقنع الحضور انه خاطب رئيس الوزراء ( الذي لايرفض له طلب على حد تعبيره للحضور)، من أجل فتح باب القييم لشهادات الاختصاص في الطب، يذكر ان سعادة النائب لا خاطب ولا تكلم اصلا، وبالمناسبة هو من نواب صفر الأسئلة في المجلس الثامن عشر.