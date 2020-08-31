آخر تحديثات دوام المدارس في الأردن - أسماء

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وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس عبر منشور لها على حسابها على موقع "فيس بوك" آخر تحديث لدوام المدارس في الأردن. جاء على النحو التالي:

( 20 )مدرسة حتى تاريخ (2020/9/10) الساعة ( 08:50 )

- مدرسة البتراوي الجنوبي (الزرقاء الأولى)

- أم نوارة الثانوية للبنات (لواء ماركا)

- أم معبد الثانوية (قصبة عمَّان)

- غُزيَّة العامرية الأساسية المختلطة (قصبة عمَّان)

- حكما الثانوية للبنات (قصبة إربد)

- مدرسة خاصَّة (قصبة إربد)

- خادم الحرمين الثانوية للبنات (الزرقاء الأولى)

- مدرسة أم الهشيم الاساسية المختلطة (الأغوار الجنوبية)

- مدرسة الظاهر بيبرس الاساسية المختلطة (الأغوار الجنوبية)

- ميمونة بنت الحارث (قصبة اربد)

- ذوقان الهنداوي الأساسية للبنين (لواء الجامعة)

- ابن العميد الثانوية للبنين (لواء الجامعة)

- أم الحارث للبنات (لواء ماركا)

- سعد بن أبي وقاص (لواء سحاب)

- البقعة الثانوية بنين (لواء عين الباشا)

- أحمد غنيمة الأساسية (لواء عين الباشا)

- عين الباشا ثانوية بنات (لواء عين الباشا)،

- الكرامة الثانوية للبنات (لواء الشونة الجنوبيَّة)

- عين البستان الثانوية (لواء عجلون)

- عقبة بن نافع الأساسية الثانية (لواء الزرقاء الأولى)

- مدرسة خاصّة (لواء الجامعة)

إضافةً إلى (45) مدرسة لم تسجل فيها إصابات، ولكنها تقع5 في مناطق معزولة.

وتحوَّل التعلم فيها عن بعد بتاريخ 2020/8/31

تعود منها (17) مدرسة في (حي الربوة)/ لواء ماركا، للدوام المدرسي اليوم الخميس 2020/9/10، بعد رفع الحظر عن المنطقة.

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