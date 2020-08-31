آخر تحديثات دوام المدارس في الأردن - أسماء

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس عبر منشور لها على حسابها على موقع "فيس بوك" آخر تحديث لدوام المدارس في الأردن. جاء على النحو التالي:
( 20 )مدرسة حتى تاريخ (2020/9/10) الساعة ( 08:50 )
- مدرسة البتراوي الجنوبي (الزرقاء الأولى)
- أم نوارة الثانوية للبنات (لواء ماركا)
- أم معبد الثانوية (قصبة عمَّان)
- غُزيَّة العامرية الأساسية المختلطة (قصبة عمَّان)
- حكما الثانوية للبنات (قصبة إربد)
- مدرسة خاصَّة (قصبة إربد)
- خادم الحرمين الثانوية للبنات (الزرقاء الأولى)
- مدرسة أم الهشيم الاساسية المختلطة (الأغوار الجنوبية)
- مدرسة الظاهر بيبرس الاساسية المختلطة (الأغوار الجنوبية)
- ميمونة بنت الحارث (قصبة اربد)
- ذوقان الهنداوي الأساسية للبنين (لواء الجامعة)
- ابن العميد الثانوية للبنين (لواء الجامعة)
- أم الحارث للبنات (لواء ماركا)
- سعد بن أبي وقاص (لواء سحاب)
- البقعة الثانوية بنين (لواء عين الباشا)
- أحمد غنيمة الأساسية (لواء عين الباشا)
- عين الباشا ثانوية بنات (لواء عين الباشا)،
- الكرامة الثانوية للبنات (لواء الشونة الجنوبيَّة)
- عين البستان الثانوية (لواء عجلون)
- عقبة بن نافع الأساسية الثانية (لواء الزرقاء الأولى)
- مدرسة خاصّة (لواء الجامعة)
إضافةً إلى (45) مدرسة لم تسجل فيها إصابات، ولكنها تقع5 في مناطق معزولة.
وتحوَّل التعلم فيها عن بعد بتاريخ 2020/8/31
تعود منها (17) مدرسة في (حي الربوة)/ لواء ماركا، للدوام المدرسي اليوم الخميس 2020/9/10، بعد رفع الحظر عن المنطقة.