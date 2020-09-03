الصحة لوطنا اليوم - تحري الدقة في تداول منشور حول المطاعيم... ولا علاقة لهذه المطاعيم بالكورونا

وطنا اليوم - بعد اللغط الذي احدثه تداول منشور حول مطاعيم تنوي وزارة الصحة أعطائها لطلاب المدارس اكد مساعد الامين العام للرعاية الصحية الاولية الدكتور عدنان إسحق لوطنا اليوم، ان وزارة الصحة تعطي طلاب المدارس المطاعيم اللازمة كل بداية عام دراسي وحسب برامج المطاعيم المعتمد لديها لطلاب الصف الاول الابتدائي مطعوم الكزاز والدفتيريا وشلل الاطفال، كما ويعطي لطلاب الصف العاشر مطعوم الثنائي (كزاز ودفتيريا).

وبين الدكتور اسحق ان المطعوم تقدمه وزارة الصحة بالتنسيق المباشر مع وزارة التربية والتعليم ومدارس التعليم الخاص ضمن برنامج مطاعيم وطني وقائي وهو مقرر ويعمل به منذ سنوات.

واكدا الدكتور اسحق لوطنا اليوم حول توفر مطعوم فيروس كورونا أنه في حال توفر اللقاح لفيروس كورونا لن يتم اعطائه للأطفال بل سيكون موجها لكبار السن والفئات الأكثر تأثرا.

ونوه اسحق على المدارس في حال اعطاء المطعوم ان تطلب من أولياء الأمور الموافقة على إعطائه لأبنائهم مع ضرورة ذكر اسم المطعوم ونوعه والتوضيح للأهالي سبب إعطاء المطعوم.

وعلى صعيد متصل قالت مديرة الصحة المدرسية في وزارة الصحة، الدكتورة سمر بطارسة، إن المطاعيم التي تعطى للأطفال في المدارس الحكومية والخاصة تأتي استكمالاً لبرنامج التطعيم الوطني الأردني، الذي يبدأ من عمر شهرين لعمر 6 سنوات ولا علاقه له بكورونا.

وأضافت بطارسة إن الوزارة تعطي الأطفال في عمر 6 سنوات مطعوم المدعمة الثانية، وهو عبارة عن مطعوم للدفتيريا والكزاز، بالإضافة لشلل الأطفال في الفم وهي مكملة لبرنامج التطعيم الوطني

وبينت أن المدارس تتفقد بطاقة التطعيم للأطفال كل عام، وذلك حتى لا ينتقل الطفل من الصف الأول إلى الصف الثاني إلا وقد أنهى البرنامج كاملا