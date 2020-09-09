الرئيسية | محليات الصحة: المطاعيم في المدارس لا علاقة لها بكورونا

وطنا اليوم-عمان:قالت مديرة الصحة المدرسية في وزارة الصحة، الدكتورة سمر بطارسة، إن المطاعيم التي تعطى للأطفال في المدارس الحكومية والخاصة تأتي استكمالاً لبرنامج التطعيم الوطني الأردني، الذي يبدأ من عمر شهرين لعمر 6 سنوات ولا علاقه له بكورونا.

وأضافت الدكتورة بطارسة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الوزارة تعطي الأطفال في عمر 6 سنوات مطعوم المدعمة الثانية، وهو عبارة عن مطعوم للدفتيريا والكزاز، بالإضافة لشلل الأطفال في الفم وهي مكملة لبرنامج التطعيم الوطني. وبينت بطارسة أن المدارس تتفقد بطاقة التطعيم للأطفال كل عام، وذلك حتى لا ينتقل الطفل من الصف الأول إلى الصف الثاني إلا وقد أنهى البرنامج كاملا.

وكانت بعض المدارس طلبت من أولياء الأمور الموافقة على إعطاء أبنائهم مطعوما دون ذكر نوعه واسمه وتناشد وزارة الصحة المدارس ذكر اسم المطعوم ونوعه والتوضيح للأهالي سبب إعطاء المطعوم. وحول مطعوم كورونا كانت وزارة الصحة أعلنت، في وقت سابق، أنه في حال توفر لقاح لفيروس كورونا لن يتم اعطائه للأطفال بل سيكون موجها لكبار السن والفئات الأكثر تأثرا.

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