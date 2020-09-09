الرئيسية | محليات أردنيون عائدون من السودان يضربون عن الطعام

وطنا اليوم-عمان:أعلن أردنيون عائدون من السودان دخولهم في إضراب عن الطعام احتجاجا على تمديد فترة الحجر في أحد فنادق العاصمة عمان على الرغم من سلبية فحوصاتهم التي أجريت لهم في السودان والأردن للتأكد من عدم اصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال أحمد ملكاوي أحد المحجورين بالفندق إنهم فوجئوا بابلاغهم بنقلهم إلى مناطق الحجر في البحر الميت لقضاء أسبوع آخر.

ويؤكد ملكاوي وهو مهندس يعمل في الخرطوم أنهم عادوا للأردن من السودان في الخامس من الشهر الحالي بعدما تم ابلاغهم من قبل السفارة هناك باحضار فحص PCR مدته 72 ساعة وأن يكون حجرهم لمدة 7 أيام في أحد الفنادق، قبل أن يتم الزامهم باسبوع آخر في المنزل.

من جهته قال بشير المحسيري وهو مالك مصنع في السودان أن الفحوصات التي أجريت لهم بالفندق أكدت سلامتهم من الفيروس المستجد، معربين عن استغرابهم من قرار التمديد، مبينين أنهم قطعوا اقامتهم بناء على تقليص فترة الحجر ليتمكنوا من العودة مجددا لممارسة أعمالهم ودراستهم هناك.

وبحسب ما أعلنت الحكومة أن الرحلات القادمة من دول مصنّفة وبائيّاً بأنّها حمراء، فيشترط إحضار شهادة فحص (PCR) قبل 72 ساعة من السفر، ونتيجتها سلبيّة، كما يقوم بإجراء فحص ثانٍ في المطار عند وصوله إلى المملكة، على نفقته الخاصّة.

وبعد ذلك يتمّ نقله بعد إجرائه الفحص إلى الحجر المؤسّسي لمدّة 7 أيّام، كما سيتمّ إجراء فحص ثالث في اليوم الخامس أو السادس، وفي حال بقيت نتيجة فحصه سلبيّة عند انتهاء فترة الحجر المؤسّسي يتمّ حجره منزليّاً لمدّة أسبوع، ويلتزم خلال هذه المدّة بارتداء الإسوارة الإلكترونيّة.

واعتبر المحسيري أن ما أثار استغرابهم أن قرار التمديد جاء قبل مضي الفترة المقررة لاجراء الفحوصات النهائية.

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