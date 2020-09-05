 وطنا نيوز -تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا 77 منها محلية
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تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا 77 منها محلية
التاريخ : 09-09-2020 05:35:55 المشاهدات: 1253

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الصحة مساء الاربعاء، تسجيل 78 اصابة جديدة بكورونا في الأردن بينها 77 حالة محلية.
وقالت وزارة الصحة، انه تم تسجيل (55) حالة في محافظة العاصمة عمّان، منها (47) حالة مخالطة لمصابين سابقين، و(8) حالات تحت الاستقصاء.

الإصابات والشفاء والفحوصات:

- سُجِّلت اليوم (78) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:
- (77) حالة محليّة توزّعت كما يلي:
- (55) حالة في محافظة العاصمة عمّان، منها (47) حالة مخالطة لمصابين سابقين، و(8) حالات تحت الاستقصاء.
- (13) حالة في محافظة الكرك، مخالطة لمصابين سابقين.
- (4) حالات في محافظة مأدبا، مخالطة لمصابين سابقين.
- (3) حالات في محافظة الزرقاء، مخالطة لمصابين سابقين.
- حالتان في محافظة البلقاء، مخالطتان لمصابين سابقين.
- حالة واحدة خارجيّة، بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (2659) حالة.
- سُجّلت (34) حالة شفاء هذا اليوم، (2) في مستشفى الأمير حمزة، و(28) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(4) في مستشفى الملكة علياء.
- تمّ إجراء (9765) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (925234) فحصاً.

إجراءات أخرى:

- في ضوء استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).


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