الرئيسية | محليات إعفاء السائقين في حدود العمري من رسوم الحجر الصحي

وطنا اليوم-عمان:أعفت الحكومة، اليوم الأحد، سائقي الشاحنات من رسوم الحجر الصحي في مركز حدود العمري.

وأكد وزير النقل خالد سيف، إعفاء السائقين من رسوم الحجر البالغة 10 دنانير لقاء كل يوم يقضيه السائقون في الحجز الصحي بمركز حدود العمري، منوها بأن القرار يأتي للتخفيف على كاهل السائقين، وضمان الالتزام بالحجر الصحي.

ولفت الوزير إلى أن عدد الكرفانات المتاحة للحجر الصحي في حدود العمري وصلت إلى 600 كرفان تقريبا، مشيرا إلى جهود استثنائية وتشاركية بذلتها وزارتا الداخلية والأشغال والأجهزة المعنية لتوفيرها في وقت قياسي.

وأوضح أن تكلفة الحجر الصحي توزعت على مختلف الأجهزة الحكومية المعنية، مبينا أن الكرفانات المخصصة للحجر الصحي في حدود العمري مجهزة بالكامل بمتطلبات الحياة اليومية كوجبات الطعام والخدمات المختلفة.

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