الرئيسية | محليات لمصلحة مَنْ إغراق السوق بمسحوق غسيل مُخصص للاجئين السوريين

وطنا اليوم-عمان:من المفاجيء في الوقت الراهن أن تجد انخفاضاً او انهياراً في سعر سلعة في السوق المحلي ، وخاصة إذا كانت من السلع ذات الطلب المرتفع أي لا تشهد كساداً أو وفرة على رفوف "المولات" دفعت الضرورة للتخلص منها ، أو مرتبطة بتاريخ صلاحية .

في السوق المحلي وفي مناطق مختلفة سجلنا ملاحظات سعرية عن أفضل مساحيق الغسيل التي دفعت المواطن للتساؤل والعجب انه هذا المنتج بالذات قد انهارت قيمته الى أقل من النصف، وتباينت التوقعات و الردود على ذلك مابين اعتباره مقلد أو تصريف لكميات راكدة أو منافسة تجارية، ولكن الواقع و الحقيقة مختلفة تماما ، فالمنتج حمل على أغلفته مخصص للاجئين السوريين، أي تم دعمه من باب إنساني و لكن بطريقة أو بأخرى تمكن أحدهم من الحصول على كامل الكميات و طرحها في السوق المحلي للبيع و بسعر أيضا يتجاوز سعر الدعم أو المخصص لبيعه للاجئين، حيث لايتجاوز سعره 5 دنانير و كميته 10 كيلو، و هو في المحال التجارية و الأسواق يباع الـ5 كيلو منه بـ12 دينار ، حتى أن ربة منزل أشارت أن المسحوق هذا يوفر عليها شراء معطر للغسيل لأنه معطر من "بلاده" كما يقال ..أخيراً نضع هذه القضية على مكتب وزير الصناعة و التجارة و تحديداً دائرة مراقبة الأسواق لربما يكون لديهم إجابة .. كيف تم إغراق السوق بهذه الكميات و من يقف وراء هذه العملية و اليوم نحن أمام تهريب "مسحوق غسيل" لا نعرف بالقادم من الأيام ماذا سنجد؟!!.

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