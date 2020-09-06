الرئيسية | محليات العقبة تسجل أعلى حمل كهربائي في تاريخها

وطنا اليوم-مان:سجلت العقبة اعلى حمل كهربائي في تاريخها وصل الى اكثر من 200 كيلوا واط خلال الايام الماضية بسبب موجة الحر التي ضربت الاردن وكان تأثيرها على مدينة العقبة .

وقال المدير التنفيذي لشركة توزيع الكهرباء في العقبة المهندس خالد الزيدانيين ان الاحمال الكهربائية في العقبة ارتفعت لاول مرة في تاريخ العقبة خاصة في شهر ايلول والذي لم يسبق ان سجل حمل 200 كيلوا واط في الاحمال الكهربائية خاصة في المناطق السكينة .

واشار الزيدانيين ان سبب الارتفاع يرجع الى ارتفاع درجات الحرارة والتي وصلت الى اكثر من 49 درجة مؤية والتزام المواطنون في بيوتهم.

وكانت العقبة قد احتلت أعلى درجة حرارة عظمى على وجه الكرة الأرضية ليوم الجمعة، والتي سجلت درجة حرارة عظمى بواقع 48.5 درجة مئوية متجاوزة بذلك جميع الدول الخليجية في سابقة استثنائية، بحسب منظمة الأرصاد العالمية المسؤولة عن تجميع درجات الحرارة المُسجلة لغايات التوثيق من مراصد الدول، وفق ما أورد موقع طقس العرب.

واشار مواطنون ان عدة انقطاعات في التيار الكهربائي حصلت في مدينة العقبة والمناطق السكنية لكنه سرعان ما عادت الى وضعها الطبيعي .

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