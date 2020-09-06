الرئيسية | محليات جابر في البشير .. بلا كمامة ولا تباعد اجتماعي

وطنا اليوم-عمان:أثار ظهور وزير الصحة الدكتور سعد جابر بمستشفى البشير يرافقه عدد من مرافقيه ومدير المستشفيات الدكتور محمود زريقات، دون ارتدائهم كمامات أو حتى تباعد اجتماعي خشية الإصابة بفيروس كورونا حفيظة الأردنيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصل وزير الصحة جابر الأحد، مستشفيات البشير عقب ساعات من تقديم مديرها الدكتور محمود زريقات استقالته من منصبه.

وتراجع زريقات عن استقالته بعد لقائه مع الوزير.

لكن الصور التي ظهرت لزيارة جابر وفريقه للمستشفى، أثارت جدلا واسعا في صفوف الأردنيين نظرا لعدم التزامهم بتعليمات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويشكل عدم ارتداء الكمامة في الأردن، مخالفة يعاقب عليها القانون بموجب أمر الدفاع رقم 11 الذي جرى تفعيله قبل أسابيع في محاولة من الحكومة للسيطرة على سرعة انتشار الوباء.

وتساءل أردنيون كثير عن سبب عدم التزام الوزير بارتداء الكمامة ومخالفته للتعليمات التي تواصل خلية أزمة كورونا المطالبة بها وكذلك تشدد وزارة الصحة عليها يوميا.

وتساءل الناشط هشام أبو حماد " ليش وزير الصحة ما يلبس كمامة ولا هو معصوم عن فيروس كورونا ؟؟".

وطرح الناشط كمال صوالحة سؤالا بذات السياق قال فيه " مبروك عطوفتك على اقناعك له بس ملك الكورونا وين الكمامات عطوفتك انت وعطوفة زريقات وشوية حواليك".

وكتبت سوزان جودة " يعني غصبن عن الواحد بتخلوه يصدق انه ما في كورونا وانه انتو بتكذبوا علينا! دخلكم وين الكمامات!! مش هاي مخالفة لقانون الدفاع 11 ولا بس عالناس بطبق القانون!؟".

وكتبت ريما الرحاحلة " وين كمامتك معاليك ولا الكورونا بعيده عنكم".

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