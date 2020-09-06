الرئيسية | محليات عبيدات يوضح سبب ارتفاع حالات كورونا الخطرة

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة نذير عبيدات إن ازدياد نسبة المصابين بكورونا في وحدات العناية المركزة لم يكن مفاجئاً، مشيراً إلى أن هذه الزيادة بتسجيل إصابات خطيرة سببها زيادة عدد الإصابات بـ”كورونا” خلال الأسبوعين الماضيين عما اعتدنا عليه في السابق.

وأضاف عبيدات في حديثه لـ”إذاعة أمن اف ام” صباح اليوم الأحد بأن أعمار المصابين في العناية الحثيثة تتراويح بين 30 عاماً و70 عاماً.

وأكد عبيدات أن كل الفئات العمرية يمكن أن تتعرض للإصابة بالفايروس، والوفيات بفايروس كورونا في كل الأعمار عالمياً، لكن كلما كان العمر أكبر كانت الخطورة أكبر.

وفي تطور خطير، أعلنت السلطات الصحية الأردنية، عن إصابة عدد من مرضى فيروس كورونا المستجد في البلاد بفشل كلوي.

وأكد عبد الرزاق الخشمان، مدير مستشفى الأمير حمزة في عمّان، الذي تم تخصيصه لعزل المصابين بالفيروس التاجي، في حديث لوكالة الأنباء الرسمية “بترا”، أن “خمسة أردنيين مصابين بكورونا أصبحوا في حالة خطرة جدا، ويعاني 3 منهم من فشل كلوي”.

وأوضح المسؤول الطبي أن هؤلاء الثلاثة الذين يبلغون من العمر 34 و40 و50 عاما “لم يكونوا يعانون من أمراض مصاحبة، وليس لديهم سجل مرضي سابق”، مشيرا إلى أنهم دخلوا المستشفى في حالة جيدة، ثم بدأت تظهر لديهم مضاعفات خطرة، وأصيبوا بالتهاب رئوي حاد، ثم بفشل كلوي، ما اضطر المستشفى الى إجراء غسيل كلى لهم.

وحذر الخشمان من أن تدهور الحالات السليمة والصغيرة نسبيا يعد مؤشرا خطيرا، مشيرا الى أنه من المتوقع زيادة عدد حالات الإصابة الخطرة في الساعات والأيام القليلة المقبلة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر