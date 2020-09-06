ذروة موجة الحر تتجدد الأربعاء في الأردن

وطنا اليوم-عمان:يستمر تأثر المملكة بكتلة هوائية حارة جداً وجافة مرافقة لامتداد منخفض سطحي حراري، حيث تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (9-10) درجات مئوية.

وتسود أجواء جافة وحارة جداً بوجه عام، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع وجود فرصة ضعيفة خلال ساعات ما بعد الظهر لهطول امطار محلية خفيفة ومتفرقة في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية من المملكة، الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في المناطق الجنوبية من المملكة.

ليلا، تكون الأجواء حارة نسبياً بوجه عام، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.

في خليج العقبة تكون الأجواء حارة جداً نهاراً وحارة ليلاً، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على الحرارة، مع بقاء الأجواء جافة وحارة جداً بوجه عام، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

والثلاثاء، تنخفض درجات الحرارة قليلاً، مع بقائها أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (7-8) درجات مئوية.

وتسود أجواء حارة في المرتفعات الجبلية العالية والسهول وحارة جداً في باقي المناطق، مع تواجد بعض الغيوم على إرتفاعات عالية، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبمشيئة الله ترتفع درجات الحرارة قليلا الأربعاء؛ لتعود الأجواء جافة وحارة جداً بوجه عام، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح ما بين جنوبية غربية وشمالية غربية معتدلة السرعة.

تحذر ادارة الأرصاد الجوية من:

- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس.

- عدم ترك المعقمات الكحولية والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات .

- عدم ترك الاطفال في المركبات المغلقة.