 وطنا نيوز -50 مدرسة تم تعليق الدوام فيها بسبب كورونا
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50 مدرسة تم تعليق الدوام فيها بسبب كورونا
التاريخ : 05-09-2020 10:43:33 المشاهدات: 2259

وطنا اليوم - قالت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات، إنّ "50 مدرسة تم تعليق الدوام فيها بسبب فيروس كورونا منذ بداية الفصل".

وأضافت قبيلات، أن "المدارس التي علق بها الدوام بسبب الجائحة، تم تحويل التعليم فيها عن بُعد 14 يوما".

"وزير التربية نسقت مع وزارة الصحة فيما يتعلق بتسجيل إصابات داخل المدرسة أما معلم أو طالب يحول التعليم عن بعد، وفرق التقصي الوبائي تأخذ عينات"، وفق قبيلات.

وبينت أن، "عملية التعليم مستمرة بشكل مباشر من داخل المدارس، باستثناء المدارس التي يظهر داخلها إصابات بالفيروس، يتم تحويلها عن بُعد"


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