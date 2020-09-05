 وطنا نيوز -مدير مستشفى البشير يقدم استقالته
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مدير مستشفى البشير يقدم استقالته
التاريخ : 05-09-2020 10:08:05 المشاهدات: 3673

وطنا اليوم - قدّم مدير مستشفى البشير، الدكتور محمود زريقات، مساء السبت، استقالته رسميا من إدارة المستشفى.

وقال زريقات، في كتاب استقالته، إنه غير موافق على تشغيل مستشفى الإسعاف والطوارئ بسبب عدم توفر الكوادر الصحية، ونظام التأمين الصحي الذي يقيد العلاج في مستشفيات الوزارة.

وأضاف، أنه غير مسؤول عن مضاعفات الحالات التي تراجع اقسام الطوارئ نتيجة الانتظار لتوفير اسرة.

ولفت الى انه غير مسؤول عن الأخطاء التي قد تحصل لأي مريض نتيجة النقص الحاد في الكوادر.


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