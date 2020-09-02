الرئيسية | محليات توقيف اشخاص بسبب حفل زفاف في الزرقاء

وطنا اليوم - اوقفت الأجهزة الأمنية في محافظة الزرقاء أربعة أشخاص بسبب تنظيمهم حفلي زفاف، مخالفين أمر الدفاع رقم 11. وبين محافظ الزرقاء حجازي عساف لوطنا اليوم أن الأشخاص الأربعة المخالفين جرى توقيفهم في المحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، داعياً المواطنين كافة إلى الالتزام بأمر الدفاع رقم 11، والتقيد بالتعليمات الصحية الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حفاظاً على الصحة والسلامة العامة.

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