 وطنا نيوز -تحويل 3 نواب حاليين للقضاء بسبب المال الأسود
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تحويل 3 نواب حاليين للقضاء بسبب المال الأسود
التاريخ : 05-09-2020 04:32:01 المشاهدات: 2255

وطنا اليوم - قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني أن هناك فرقا بين المال السياسي، والمال الأسود، فالمال الأسود يقصد به تغيير إرادة الناخب والتأثير عليها، أما المال السياسي فهو متاح ومراقب من قبل الهيئة، فهناك سقوف للصرف وهناك رقابة صارمة عليها

وأضاف في حديثه أن الهيئة مازالت تتعامل مع قضايا المال الأسود، وقد أثبتنا للجميع محاربتنا لهذا النوع من التأثير على إرادة الناخبين وشراء الذمم والرشوة والتحويل للقضاء بعد التأكد والتحقق من صحة البلاغات التي تردنا، وقد حولنا 3 قضايا فيها 3 نواب حاليين للقضاء تتعلق بالمال الأسود.

وأشار إلى أن هناك 100 مخالفة وردت للهيئة، عدد قليل منها متعلق بالمال الأسود، والباقي متوسط الخطورة تعالج ميدانيا.


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