راصد يطالب بترسيخ الشفافية من خلال نشر جداول المقبولة اعتراضاتهم

وطنا اليوم - يتابع تحالف راصد لمراقبة الانتخابات باهتمام بالغ الإجراءات التي تنفذها الهيئة المستقلة للانتخاب والمرتبطة بتصويب الأخطاء الواردة في جداول الناخبين الأولية والاعتراضات المقدمة عليها ونتائج الاعتراضات.

وفي هذا السياق؛ نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب أمس الجمعة كشوفات الاعتراضات الشخصية المرفوضة المقدمة لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات، إلا أننا نؤكد على ضرورة تطبيق الشفافية فيما يتعلق بنشر كشوفات الاعتراضات الشخصية المقدمة والتي وصل عددها إلى 29912 لما في ذلك من ترسيخ لمعيار الشفافية الانتخابية.

وعلى الصعيد ذاته فإن المواطنين الذين قدموا اعتراضات لا بد لهم من الاطلاع على نتيجة الاعتراض وقبوله من عدمه وهذا دور الإدارة الانتخابية الممثلة بالهيئة المستقلة للانتخاب وذلك يعزز من ثقة المواطن في العملية الانتخابية، سيما وأن عدد المقبول اعتراضهم زادت بمقدار 9886 اعتراضاً وبنسبة وصلت إلى 33% مقارنة بالاعتراضات المقدمة إبان الانتخابات البرلمانية 2016.

وبذات الإطار شدد راصد على ضرورة تطوير وتجويد المعلومات الواردة في الجداول الأولية للناخبين خصوصاً وأننا عملنا على تنفيذ عملية تحقق من المعلومات الواردة في الجداول الأولية والتي بينت أن هنالك نسبة خطأ 1.6% مرتبطة بتواجد الناخبين بالدائرة الانتخابية.

وأكد الدكتور عامر بني عامر مدير عام مركز الحياة – راصد أن تطبيق الإجراءات وتجويدها يساهم بشكل رئيسي إلى تجويد وتطوير العملية الانتخابية، وشدد على أن البيانات التي تصدر من راصد تأتي في ظل تحقيق الهدف المشترك بيننا وبين الهيئة المستقلة للانتخاب في تنفيذ انتخابات منسجمة مع التطبيقات المثلى، وملائمة للواقع السياسي الأردني الهادف إلى تحقيق انتخابات برلمانية تساهم في رقع ثقة المواطن بالعملية الانتخابية.