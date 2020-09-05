الرئيسية | محليات إخلاء مرضى ومراجعين نتيجة حريق في مستشفى الروم الكاثوليك

وطنا اليوم - أفاد مندوب وطنا اليوم في اربد محمد ملكاوي إخلاء مرضى ومراجعين نتيجة حريق في مستشفى الروم الكاثوليك / اربد ولا إصابات بشريه. حيث جاء في التفاصيل خلت فرق الدفاع المدني والشرطة باربد المرضى وجميع المراجعين والكوادر العاملة بمستشفى الروم الكاثوليك باربد وسط البلد بشارع الحصن عقب حدوث خلل فني بالمحول الكهربائي بالمستشفى وقال محافظ اربد رضوان العتوم لمندوب وطنا اليوم أنه لم تقع اي اصابات ولا حالات اختناق وتم إخلاء المستشفى من فرق وآليات الدفاع المدني بشكل تام وذلك احترازيا مؤكدا انه لا توجد حالات اختناق ولا اصابات ويجري التعامل مع الخلل الحاصل بالمحول لمعالجة المشكلة









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