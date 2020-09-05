 وطنا نيوز -عاجل - تفاصيل عملية تحرير أردني مختطف في العراق
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عاجل - تفاصيل عملية تحرير أردني مختطف في العراق
التاريخ : 05-09-2020 11:32:39 المشاهدات: 3485

 وطنا اليوم - اعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، قبل قليل عن تحرير مدير شركة مرسيدس الألمانية لصناعة السيارات بعد اختطافه في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للجهاز، "بناءً على معلومات استخبارية تفيد بوجود مختطف في احدى المنازل المهجورة في منطقة حي القاهرة- شمال شرقي بغداد-؛ أجرت مفرزة من جهاز الأمن الوطني عمليات المتابعة والتحري الميداني، وأسفرت الجهود بعد التأكد واستحصال الموافقات القانونية من مداهمة الدار وتحرير شخص تبين انه أردني الجنسية يعمل مديراً لشركة مرسيدس فرع العراق ومخطوف منذ ثلاثة أيام".

وأضاف أن القوة عثرت على اسلحة رشاشة واعتدة ودروع وهواتف نقالة تخص الخاطفين خلال التفتيش


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